Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

5 апреля, 23:54

Заварзин о Захаряне: «Из него вырастет большой игрок, если он будет продолжать трудиться»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал игру российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

В матче 30-тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0) 20-летний хавбек отличился голевой передачей.

«Захарян еще адаптируется к европейскому футболу. Игра за сборную России показала, что он уже не тот игрок, который выступал за «Динамо». Показалось, что Арсен стал быстрее мыслить на поле. Он со временем адаптируется к испанскому чемпионату. У Головина и Миранчука тоже ушло много времени, чтобы привыкнуть к уровню футбола в Европе. Они не в один день стали футболистами основного состава своих команд. Захарян становится все лучше и лучше. Из него вырастет большой игрок, если он будет продолжать трудиться. Арсен хорошо выглядит, пусть и дальше так будет», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. Всего за испанский клуб он провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Юрий Заварзин
0
Читайте также
Кубок России не отменили из-за покушения на губернатора Мурманской области
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

AS: «Барселона» уже контактировала с окружением Хвичи по поводу его трансфера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 - : -
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
15.04 22:00
Осасуна – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости