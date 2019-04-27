"Барселона" обыграла "Леванте" (1:0) и досрочно стала чемпионом Испании. Полузащитник команды Артуро Видаль выиграл свой восьмой чемпионский титул подряд в разных командах.

До этого чилиец четырежды кряду выигрывал серию А с "Ювентусом". Затем он перешел в "Баварию" и стал чемпионом три раза подряд. С нынешнего сезона он выступает за "Барселону" и уже в дебютной кампании ла лиги он также завоевал титул.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 47 матчей за "Барселону", забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

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