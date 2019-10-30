Артуро Видаль: «Месси всегда удивляет нас»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль после победы над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании выразил восхищение нападающим Лионелем Месси. Аргентинец забил два гола и сделал две голевые передачи.

— Месси всегда удивляет нас, — цитирует Football Espana Видаля. — Каждый день на тренировках он удивляет нас тем, что умеет. Лео с другой планеты. У меня нет слов, чтобы описать его.

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