«Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» интересуются Мусой из «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса привлек внимание клубов АПЛ, утверждает 90 min.

По информации источника, в услугах 20-летнего полузащитника заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Муса является воспитанником «Арсенала». В 2019 году он перебрался в систему «Валенсии». В текущем сезоне американец провел 27 матчей в ла лиге, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.