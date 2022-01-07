Араухо пропустит от двух недель из-за травмы руки

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был травмирован в матче Кубка Испании против «Линареса» (2:1). Повреждение также получил полузащитник Фрэнки де Йонг.

После медобследования у Араухо был диагностирован перелом второй и третьей пястных костей правой руки. Сегодня, 7 января, игроку будет сделана операция.

По информации Mundo Deportivo, на восстановление потребуется несколько недель. К команде он может вернуться уже через две недели.

У Френки де Йонга растяжение камбаловидной мышцы левой ноги, его возвращение ожидается еще раньше.