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Араухо пропустит от двух недель из-за травмы руки

08:04
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был травмирован в матче Кубка Испании против «Линареса» (2:1). Повреждение также получил полузащитник Фрэнки де Йонг.

После медобследования у Араухо был диагностирован перелом второй и третьей пястных костей правой руки. Сегодня, 7 января, игроку будет сделана операция.

По информации Mundo Deportivo, на восстановление потребуется несколько недель. К команде он может вернуться уже через две недели.

У Френки де Йонга растяжение камбаловидной мышцы левой ноги, его возвращение ожидается еще раньше.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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