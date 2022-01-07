«Барселона» и «Астон Вилла» не могут решить вопрос зарплаты Коутинью
08:44
«Барселона» и «Астон Вилла» продолжают вести переговоры по возможному переходу Филипе Коутинью, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы договорились не включать право обязательного выкупа игрока. Однако вопрос зарплаты футболиста все еще не решен. Тем не менее Коутинью готовится к отъезду в Англию.
В нынешнем сезоне Коутинью забил 2 мяча в 16 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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