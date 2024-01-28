Daily Mail: Де Дзерби — главный кандидат на смену Хави в «Барселоне»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Хави, утверждает Daily Mail.
Как утверждает источник, на пост также претендуют Рафаэль Маркес, который работает с молодежной командой «Барсы», и Хулен Лопетеги, который не работает с момента увольнения из «Вулверхэмптона» в августе 2023 года.
28 января Хави объявил, что покинет «Барселону» после завершения сезона-2023/24.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 44 очками в 21 матче. Каталонцы уступают лидирующему «Реалу» 10 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
2
|Жирона
|21
|16
|4
|1
|51-25
|52
|
3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
|
4
|Атлетик
|21
|12
|5
|4
|38-21
|41
|
5
|Атлетико
|20
|13
|2
|5
|40-23
|41
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|21
|9
|5
|7
|27-24
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
11
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
12
|Осасуна
|20
|7
|4
|9
|25-31
|25
|
13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|21
|3
|7
|11
|26-35
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|21
|2
|5
|14
|22-42
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
|26.01
|23:00
|
Альмерия – Алавес
|0 : 3
|27.01
|16:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.01
|18:15
|
Лас-Пальмас – Реал
|1 : 2
|27.01
|20:30
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 5
|27.01
|23:00
|
Мальорка – Бетис
|0 : 1
|28.01
|16:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|28.01
|18:15
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|28.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|29.01
|23:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|13
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3