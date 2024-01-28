Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Хави, утверждает Daily Mail.

Как утверждает источник, на пост также претендуют Рафаэль Маркес, который работает с молодежной командой «Барсы», и Хулен Лопетеги, который не работает с момента увольнения из «Вулверхэмптона» в августе 2023 года.

28 января Хави объявил, что покинет «Барселону» после завершения сезона-2023/24.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 44 очками в 21 матче. Каталонцы уступают лидирующему «Реалу» 10 очков.