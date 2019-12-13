Антуан Гризманн: «Мне еще предстоит понять движения Суареса и Месси»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об адаптации в каталонском клубе.

— Мне нужно освоить новую позицию, а также понять своих новых товарищей по команде, — сказал Гризманн в интервью UEFA TV. - Мне еще предстоит понять движения Суареса, Месси , полузащиты и левого защитника.

Я очень застенчив. Обычно я не общаюсь с другими игроками, но все придет со временем. С Луисом и Лео мы начинаем понимать друг друга, мы уже поужинали вместе. То, что происходит за пределами поля, может только помочь нам во взаимопонимании.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года. В текущем сезоне француз провел 14 матчей в ла лиге, в которых забил 5 голов и сделал 5 реультативных передач. В шести встречах Лиги чемпионов форвард забил один гол.