Анчелотти: «Мой контракт с «Реалом» заканчивается в 2024 году — планирую доработать его до конца»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Вальядолидом» (6:0) в 27-м туре испанской ла лиги высказался о своем будущем в клубе.
«Я уверен в себе благодаря игрокам, которые у меня есть, и поддержке клуба. Я уже прояснил свое будущее. Мой контракт заканчивается в 2024 году, и я планирую доработать его до конца. Если все в «Реале» будут счастливы, то... я останусь до 2034 года!», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
63-летний специалист второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. До этого он уже работал со «сливочными» с 2013 по 2015 годы. Под его руководством мадридцы дважды становились победителями Лиги чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
19
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|0 : 0
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|2 : 1
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|0 : 0
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|0 : 2
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|0 : 4
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|2 : 2
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|6 : 0
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|2 : 0
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Родригу
Реал
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|9
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3