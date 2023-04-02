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Анчелотти: «Мой контракт с «Реалом» заканчивается в 2024 году — планирую доработать его до конца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Вальядолидом» (6:0) в 27-м туре испанской ла лиги высказался о своем будущем в клубе.

«Я уверен в себе благодаря игрокам, которые у меня есть, и поддержке клуба. Я уже прояснил свое будущее. Мой контракт заканчивается в 2024 году, и я планирую доработать его до конца. Если все в «Реале» будут счастливы, то... я останусь до 2034 года!», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

63-летний специалист второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. До этого он уже работал со «сливочными» с 2013 по 2015 годы. Под его руководством мадридцы дважды становились победителями Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Азар сделал первое результативное действие в ла лиге с августа 2021 года

Голы Парехо и Джексона принесли «Вильярреалу» победу над «Реалом Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
19
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
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38 тур
31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 0 : 0
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 2 : 1
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 0 : 0
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 0 : 2
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 0 : 4
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 2 : 2
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 6 : 0
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 2 : 0
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Родригу

Родригу

Реал

 9
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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