Азар сделал первое результативное действие в ла лиге с августа 2021 года
Полузащитник «Реала» Эден Азар отметился голевой передачей в матче против «Вальядолида» (6:0) в 27-м туре испанской ла лиги.
Азар вышел на поле во втором тайме встречи и на 90+2-й минуте отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса. Это первое результативное действие для 32-летнего бельгийца в ла лиге с августа 2021-го, когда он отдал голевую передачу в игре с «Алавесом» (4:1).
В текущем сезоне Азар сыграл 8 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
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|2
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|
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|59
|
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|Атлетико
|26
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|5
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|51
|
4
|Р. Сосьедад
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|48
|
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|34-26
|45
|
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|32-24
|41
|
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|Атлетик
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|10
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|10
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|37
|
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|9
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|
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|8
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|35
|
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|Сельта
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|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
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|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
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|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
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|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
20
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|27
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|18
|19-55
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|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|0 : 0
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|2 : 1
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|0 : 0
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|0 : 2
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|0 : 4
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|2 : 2
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|6 : 0
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
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|17
|
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Карим Бензема
Реал
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Антуан Гризманн
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|Ж
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