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Азар сделал первое результативное действие в ла лиге с августа 2021 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Эден Азар отметился голевой передачей в матче против «Вальядолида» (6:0) в 27-м туре испанской ла лиги.

Азар вышел на поле во втором тайме встречи и на 90+2-й минуте отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса. Это первое результативное действие для 32-летнего бельгийца в ла лиге с августа 2021-го, когда он отдал голевую передачу в игре с «Алавесом» (4:1).

В текущем сезоне Азар сыграл 8 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

Эден Азар
Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
19
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
20
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