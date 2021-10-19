Юмтити высказался о выступлении «Барселоны» в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался о череде неудач каталонцев в Лиге чемпионов. Сине-гранатовые проиграли два матча в групповом этапе с общим счетом 0:6.

«Мы терпим тяжелые поражения в Европе. Всем сложно, а нам тем более. Мы всегда стремимся победить, но это нелегко, так как мы меняем стиль игры. Футбол изменился, любая команда может тебя обыграть, а раньше такого не было. Мы должны лучше готовиться, сейчас команда должна играть с большей интенсивностью и обращать внимание на детали. Если этого не делать, можно продолжить проигрывать», — цитирует Юмтити Mundo Deportivo.

20 октября «Барселона» сыграет с «Динамо» Киев в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 19.45 (мск). Каталонцы пока не набрали ни одного очка в группе E.