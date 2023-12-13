Анчелотти установил рекорд «Реала» по победам в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти одержал 42-ю победу в Лиге чемпионов в качестве наставника «сливочных».

Мадридцы на выезде победили «Унион» (3:2) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Итальянский специалист установил рекорд «Реала», обойдя Мигеля Муньоса. При этом Анчелотти провел во главе «Реала» 56 матчей, а Муньос — 71.

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C, «Наполи» с 10 очками — на второй строчке, «Брага» с 4 очками — на третьей, «Унион» с 2 очками замкнул таблицу.

Анчелотти: «Мы контролировали игру с «Унионом» на протяжении 40 минут, но потом безумные две минуты все усложнили»