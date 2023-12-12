Саудовские клубы следят за переговорами Кросса с «Реалом» по новому контракту

Клубы Саудовской Аравии хотят подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Как сообщает журналист Экрем Конур, саудовцы следят за ходом переговоров о продлении контракта Крооса с мадридской командой. Если 33-летний немец не подпишет новое соглашение с «Реалом», то саудовские клубы будут пытаться заполучить футболиста.

Ранее Кроос рассказал, почему выступает против перехода в клубы из Саудовской Аравии. По его словам, одна из главных причин — это нарушение прав человека.

Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.