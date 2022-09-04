Анчелотти рассказал, кто в «Реале» может заменить Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто из игроков смог бы заменить нападающего Карима Бензема.

«Неправда, что Бензема некем заменить. У нас в составе: Мариано, Азар, Родриго, иногда Асенсио или даже Модрич, хотя это сработало не лучшим образом. Когда Бензема будет играть каждые три дня, ему может понадобиться отдых. Однако сейчас, при одной игре в неделю, у него все в порядке. В игре с «Бетисом» в завершении у него не все получалось, но это не из-за физического состояния», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в четвертом туре чемпионата Испании обыграл «Бетис» (2:1).

После четырех матчей мадридский клуб набрал 12 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице.