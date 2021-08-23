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Анчелотти прокомментировал ничейный результат «Реала» в матче с «Леванте»

03:03
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:3).

«Игра получилась сумасшедшей, хотя мы контролировали ее в первом тайме. Мы потеряли два очка, проведя действительно качественно первый тайм. Сложно объяснить, мы должны быть внимательны ко всем деталям. Остался горький привкус. Третий гол «Леванте» — невезение. При первом голе мы неверно выстроили линию, а во втором дали сопернику оказаться в штрафной три в два, такое недопустимо.

Иско сегодня был одним из лучших. Есть стартовый состав, который можно освежить заменами. Например, и замена Бэйла связана с желанием освежить состав. Однако концентрация в обороне должна быть выше», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Леванте» два очка и восьмая позиция.

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Сергей Разин все материалы автора

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