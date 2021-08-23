Защитник «Леванте» доигрывал матч с «Реалом» в воротах после удаления голкипера
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«Леванте» в матче второго тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Реалом» (3:3).
На 87-й минуте встречи валенсийцы остались вдесятером после удаления голкипера Айтора Фернандеса. Команда к этому времени использовала все замены, поэтому место вратаря занял защитник Рубен Везу. «Реал» не смог воспользоваться преимуществом и не забил четвертый мяч.
«Реал» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Леванте» два очка и восьмая позиция.
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