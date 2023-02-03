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Анчелотти поделился мнением об игре Камавинга на позиции левого защитника

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре Эдуардо Камавинга после перенесенного матча 17-го тура ла лиги с «Валенсией» (2:0).

«Он всех нас удивил на позиции левого защитника. Он мне очень нравится. Алаба вернется в воскресенье, посмотрим. Команде легче играть в обороне благодаря его работе», — цитирует Анчелотти Goal.com.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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