Анчелотти поделился мнением об игре Камавинга на позиции левого защитника

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре Эдуардо Камавинга после перенесенного матча 17-го тура ла лиги с «Валенсией» (2:0).

«Он всех нас удивил на позиции левого защитника. Он мне очень нравится. Алаба вернется в воскресенье, посмотрим. Команде легче играть в обороне благодаря его работе», — цитирует Анчелотти Goal.com.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.