Бензема набрал 18 очков в этом сезоне ла лиги. Больше только у Салаха в топ-5 лиг

Нападающий « » Карим Бензема отметился голом в матче 15-го тура ла лиги с «Севильей» (2:1). Футболист забил мяч на 32-й минуте.

Таким образом, в сезоне-2021/22 чемпионата Испании 33-летний француз набрал 18 очков по системе «гол+пас». В топ-5 лиг Европы только египетский форвард « » Мохамед Салах набрал больше очков — 19 (11+8).

После этого матча «Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 4 очка. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.