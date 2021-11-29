Бензема набрал 18 очков в этом сезоне ла лиги. Больше только у Салаха в топ-5 лиг
Бензема набрал 18 очков в этом сезоне чемпионата Испании
06:16
Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 15-го тура ла лиги с «Севильей» (2:1). Футболист забил мяч на 32-й минуте.
Таким образом, в сезоне-2021/22 чемпионата Испании 33-летний француз набрал 18 очков по системе «гол+пас». В топ-5 лиг Европы только египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал больше очков — 19 (11+8).
После этого матча «Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 4 очка. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.
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