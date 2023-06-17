Анчелотти недоволен отношением к себе со стороны руководства «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен отношением руководства команды к себе, сообщает Relevo.

По информации издания, специалисту не нравится то, что в клубе не принимают во внимание его мнение по вопросу трансферов. Анчелотти недоволен тем, что руководство «Реала» не выполнило некоторые обещания по усилению состава.

Сообщается, что специалист намерен отработать во главе сливочных предстоящий сезон. Им также интересуется сборная Бразилии.

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. По итогам сезона-2022/23 чемпионата Испании мадридский клуб занял второе место.