«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Ло Чельсо
Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, каталонцы рассматривают 27-летнего аргентинца, если сорвется переход Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».
Последние полтора сезона Ло Чельсо выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его действующий контракт с «шпорами» рассчитан до 2025 года.
В сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|28
|4
|6
|70-20
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|38
|17
|9
|12
|46-41
|60
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Сельта
|38
|11
|10
|17
|43-53
|43
|
14
|Кадис
|38
|10
|12
|16
|30-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|10
|12
|16
|34-45
|42
|
16
|Валенсия
|38
|11
|9
|18
|42-45
|42
|
17
|Альмерия
|38
|11
|8
|19
|49-65
|41
|
18
|Вальядолид
|38
|11
|7
|20
|33-63
|40
|
19
|Эспаньол
|38
|8
|13
|17
|52-69
|37
|
20
|Эльче
|38
|5
|10
|23
|30-67
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|3 : 3
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|27
|3
|4
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|31
|3
|4
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