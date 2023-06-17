«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы рассматривают 27-летнего аргентинца, если сорвется переход Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».

Последние полтора сезона Ло Чельсо выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его действующий контракт с «шпорами» рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.