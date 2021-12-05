Анчелотти: «Не думаю, что чемпионство стало ближе. У «Реала» сильные конкуренты»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Сосьедадом» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
«Больше всего мне понравилось, что команда знает, как обороняться, — приводит слова Анчелотти Marca. — У меня никогда не было сомнений в мастерстве игроков нападения, но с «Сосьедадом» в защите «Реал» сыграл очень хорошо».
Также тренер высказался о лидерстве мадридской команды в чемпионате.
«Цифры говорят, что у нас все хорошо. Мы добились хорошего результата и провели идеальную игру против сильного соперника в гостях, где всем тяжело. Не думаю, что чемпионство стало ближе. У «Реала» сильные конкуренты. Гонка продолжается», — сказал он.
После 16 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Севилья», набравшая 31 очко. «Сосьедад» с 29 очками идет на пятой строчке.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/04/61abdc3822601daf578b456f.html
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