Анчелотти: «Не думаю, что чемпионство стало ближе. У «Реала» сильные конкуренты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Сосьедадом» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Больше всего мне понравилось, что команда знает, как обороняться, — приводит слова Анчелотти Marca. — У меня никогда не было сомнений в мастерстве игроков нападения, но с «Сосьедадом» в защите «Реал» сыграл очень хорошо».

Также тренер высказался о лидерстве мадридской команды в чемпионате.

«Цифры говорят, что у нас все хорошо. Мы добились хорошего результата и провели идеальную игру против сильного соперника в гостях, где всем тяжело. Не думаю, что чемпионство стало ближе. У «Реала» сильные конкуренты. Гонка продолжается», — сказал он.

После 16 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Севилья», набравшая 31 очко. «Сосьедад» с 29 очками идет на пятой строчке.