Йович забил за «Реал» впервые с февраля 2020 года
«Реал» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.
Второй мяч во встрече забил форвард Лука Йович. 23-летний серб заменил на 17-й минуте Карима Бензема, который получил травму.
Для Йовича это первый гол за «Реал» с февраля 2020 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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