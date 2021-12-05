Альба: «Бетис» — прямой конкурент «Барселоны». Поражение — шаг назад»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал поражения от «Бетиса» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
«В первом тайме «Барселона» играла отлично, — приводит слова Альбы Diario Sport. — «Бетис» хорошо играет и прессингует, но у нас были явные шансы. Во втором тайме соперник забил, когда мы выглядели лучше. «Бетис» — прямой конкурент «Барселоны». Поражение — шаг назад. Но нам нужно продолжать работать и стараться прогрессировать. После этого хорошие результаты точно придут».
После 16 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 16 очков. «Бетис» с 30 очками располагается на третьей позиции.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/jordi-alba-betis-rival-directo-12944292
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