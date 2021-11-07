Анчелотти доволен победой «Реала» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:1).

«Если б соперник сравнял, это было бы уже слишком. На протяжении большей части матча в «Реале» я видел команду, которая должна была забить 5-6 голов. Нужно оценивать картину целиком.

Да, «Райо Вальекано» мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, нормально быть немного встревоженными. Мы играли хорошо, добились нужного результата, так что я доволен», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо Вальекано» 20 очков и 6-я позиция.