Анчелотти доволен победой «Реала» в матче с «Райо Вальекано»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:1).
«Если б соперник сравнял, это было бы уже слишком. На протяжении большей части матча в «Реале» я видел команду, которая должна была забить 5-6 голов. Нужно оценивать картину целиком.
Да, «Райо Вальекано» мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, нормально быть немного встревоженными. Мы играли хорошо, добились нужного результата, так что я доволен», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо Вальекано» 20 очков и 6-я позиция.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/r-madrid-rayo-vallecano-directo/2021/11/06/01_0101_20211106_186_184.html
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