«Барселона» выступила с заявлением о новой травме Фати
«Барселона» сообщила о состоянии нападающего Ансу Фати, который получил травму в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (3:3).
«После обследования мы выявили, что у Фати травма двуглавой мышцы левого бедра. Срок возвращения футболиста на поле зависит от хода восстановления», — говорится в заявлении «сине-гранатовых».
?? INJURY NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF
В сезоне-2021/22 Фати провел 8 матчей за «Барселону», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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