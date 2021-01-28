«Альмерия» вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Альмерия» обыграла «Осасуну» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Основное и дополнительное время обошлось без голов. Победитель был выявлен в серии пенальти.

Кубок Испании

1/8 финала

«Альмерия» — «Осасуна» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

«Осасуна»: Перес, Ронкалья (Крус, 97), Дав.Гарсия, Видаль (У.Гарсия, 79), Санчес, Иньиго Перес (Ойер, 60), Торрес, Р.Гарсия (Торро, 61), Монкайола, Гальего (Кальери, 90), Мартинес (Барха, 61).

Предупреждения: Дав.Гарсия, 67. Видаль, 72. Ойер, 119.

Судья: Хайме Латре.

27 января. Альмерия. Стадион «Хуэгос Медитерранеос».