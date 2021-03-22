«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», забив шесть голов. Месси оформил дубль

«Барселона» в гостях одержала победу над «Реал Сосьедадом» (6:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

В составе сине-гранатовых дублями отметились Серджино Дест и Лионель Месси, по разу отличились — Антуан Гризманн и Усман Дембеле. За «Реал Сосьедад» единственный мяч забил Андер Барренечеа.

Команда Рональда Кумана с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Клуб из Сан-Себастьяна располагается на пятой строчке с 45 баллами.

После встречи против «Реал Сосьедада» 33-летний Месси стал рекордсменом по количеству матчей за «Барселону».

Чемпионат Испании. Лига 1

28-й тур

«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:6 (0:2)

Голы: Гризманн, 37 (0:1). Дест, 43 (0:2). Дест, 53 (0:3). Месси, 56 (0:4). Дембеле, 71 (0:5). Барренечеа, 77 (1:5). Месси, 89 (1:6).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Янузай, 61), Ле Норман, Порту (Барренечеа, 61), Мерино, Субельдия (Саньян, 83), Гевара, Субименди (К.Фернандес, 72), Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83), Меркеланс.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Тринкан, 84), Бускетс (Араухо, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Пуч, 85), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Педри (Мориба, 68).

Предупреждения: Субименди, 9. Бускетс, 27. Субельдия, 79. Брэйтуэйт, 88. К.Фернандес, 90+4.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

21 марта. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».