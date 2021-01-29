«Атлетик» одержал волевую победу над клубом, выбившим из Кубка Испании «Реал»

«Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании-2020/21. В матче 1/8 финала баски одержали волевую победу над представителем сегунды Б (третий по силе дивизион Испании) «Алькойано» — 2:1.

«Алькойано» открыл счет в конце первого тайма, но во втором «Атлетик» сравнял счет, а на 78-й минуте провел победный мяч.

В 1/16 финала «Алькойано» выбил из турнира мадридский «Реал» (2:1).

Кубок Испании

1/8 финала

«Алькойано» — «Атлетик» — 1:2 (1:0)

Голы: Карбонель, 39 (1:0). Вильялибре, 53 (1:1). Иньяки Уильямс, 78 (1:2).

«Атлетик»: Эскьета, Берчиче, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Лопес (Дани Гарсия, 66), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 46), Беренгер (Иньяки Уильямс, 66), Вильялибре (Капа, 82), Морсильо (Икер Муниаин, 46).

Предупреждение: Весга, 45.

Судья: Медье Хименес.

28 января. Алькой. Стадион «Эль-Кольяо».