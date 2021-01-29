«Атлетик» одержал волевую победу над клубом, выбившим из Кубка Испании «Реал»
«Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании-2020/21. В матче 1/8 финала баски одержали волевую победу над представителем сегунды Б (третий по силе дивизион Испании) «Алькойано» — 2:1.
«Алькойано» открыл счет в конце первого тайма, но во втором «Атлетик» сравнял счет, а на 78-й минуте провел победный мяч.
В 1/16 финала «Алькойано» выбил из турнира мадридский «Реал» (2:1).
Кубок Испании
1/8 финала
«Алькойано» — «Атлетик» — 1:2 (1:0)
Голы: Карбонель, 39 (1:0). Вильялибре, 53 (1:1). Иньяки Уильямс, 78 (1:2).
«Атлетик»: Эскьета, Берчиче, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Лопес (Дани Гарсия, 66), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 46), Беренгер (Иньяки Уильямс, 66), Вильялибре (Капа, 82), Морсильо (Икер Муниаин, 46).
Предупреждение: Весга, 45.
Судья: Медье Хименес.
28 января. Алькой. Стадион «Эль-Кольяо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2020-2021/playoff/
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