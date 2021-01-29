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El Chiringuito: в «Реале» смирились с тем, что Рамос уйдет из команды летом

13:01
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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Руководство «Реала» смирилось с тем, что защитник и капитан команды Серхио Рамос уйдет из команды летом 2021 года, сообщает Marca со ссылкой на программу El Chiringuito.

По информации источника, 34-летний испанец объявил президенту мадридского клуба Флорентино Пересу о том, что намерен рассматривать предложения других клубов. Сообщается, что «Реал» предложил Рамосу новый контракт с понижением зарплаты на 10 процентов, но футболист планирует покинуть команду.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/21 на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 18 матчах. Контракт игрока действует до конца июня 2021 года. 25 января сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить испанцу соглашение с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/01/29/6013c85122601da34b8b45a3.html

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