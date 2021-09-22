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Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой «Барселоны»

15:47
Роналд Куман. Фото Marca
Роналд Куман. Фото Marca
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса», сообщает ESPN.

Вместо этого 58-летний нидерландский специалист произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если «сине-гранатовые» завершат чемпионат Испании на высокой позиции. Кроме того, Куман отметил, что успешное выступление в еврокубках станет для клуба чудом. После своей речи специалист заявил, что не будет отвечать на вопросы журналистов и покинул зал.

Матч «Кадис» — «Барселона» состоится 23 сентября, начало — в 23.00 (мск). Каталонцы занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 8 очками в 4 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/barcelona-espbarcelona/story/4480932/barcelona-coach-ronald-koeman-refuses-questions-at-news-conference-as-pressure-mounts

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Иван Торопцев все материалы автора

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