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Сегодня, 22:00

«Алавес» — «Реал»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги

Трансляция игры ла лиги «Алавес» — «Реал» на «Окко Спорт» начнется в 23.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

21 декабря «Алавес» на своем поле стадиона «Мендисорроса» в Витория-Гастейсе примет мадридский «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Алавес» — «Реал» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 23.00 мск. Встречу прокомментирует Артем Борисов.

Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Испании можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Алавес» занимает 14-е место с 16 очками в турнирной таблице ла лиги после 17 туров. «Реал» тренера Карло Анчелотти находится на второй строчке с 42 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
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«Кадис» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
14
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 3 : 2
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
21.12 21:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 23:30
Алавес – Реал
 - : -
21.12 23:30
Мальорка – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 15 1 0
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