Трансляция игры ла лиги «Алавес» — «Реал» на «Окко Спорт» начнется в 23.00 мск

21 декабря «Алавес» на своем поле стадиона «Мендисорроса» в Витория-Гастейсе примет мадридский «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Алавес» — «Реал» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 23.00 мск. Встречу прокомментирует Артем Борисов.

Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Испании можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Алавес» занимает 14-е место с 16 очками в турнирной таблице ла лиги после 17 туров. «Реал» тренера Карло Анчелотти находится на второй строчке с 42 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».