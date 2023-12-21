«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Кадисом»

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«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Кадисом» в матче 18-го тура испанской ла лиги — 0:0.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян пропускал встречу из-за повреждения.

«Реал Сосьедад» (31 очко) остался на шестом месте в ла лиге. «Кадис» (15) идет 17-м в турнирной таблице.