«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Кадисом»
«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Кадисом» в матче 18-го тура испанской ла лиги — 0:0.
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян пропускал встречу из-за повреждения.
«Реал Сосьедад» (31 очко) остался на шестом месте в ла лиге. «Кадис» (15) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|18
|14
|3
|1
|42-21
|45
|
2
|Реал
|17
|13
|3
|1
|38-11
|42
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
5
|Атлетико
|17
|11
|2
|4
|35-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|18
|8
|7
|3
|29-18
|31
|
7
|Бетис
|18
|6
|10
|2
|20-18
|28
|
8
|Хетафе
|18
|6
|8
|4
|24-23
|26
|
9
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
10
|Валенсия
|18
|6
|5
|7
|19-22
|23
|
11
|Р. Вальекано
|18
|4
|8
|6
|16-24
|20
|
12
|Вильярреал
|18
|5
|4
|9
|26-35
|19
|
13
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
14
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|14-23
|16
|
15
|Севилья
|17
|3
|7
|7
|23-24
|16
|
16
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
17
|Кадис
|18
|2
|9
|7
|14-24
|15
|
18
|Сельта
|18
|2
|7
|9
|18-28
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
|5
|12
|20-40
|8
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
Результаты / календарь
1 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.12
|21:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|0 : 1
|19.12
|23:30
|
Атлетико – Хетафе
|3 : 3
|19.12
|23:30
|
Гранада – Севилья
|0 : 3
|20.12
|21:00
|
Барселона – Альмерия
|3 : 2
|20.12
|23:30
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|20.12
|23:30
|
Вильярреал – Сельта
|3 : 2
|21.12
|21:00
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|21.12
|21:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|0 : 0
|21.12
|23:30
|
Алавес – Реал
|- : -
|21.12
|23:30
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|11
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|15
|1
|0
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