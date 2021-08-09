Защитник «Реала» Давид Алаба поделился впечатлениями от дебюта за «королевский клуб» в товарищеском матче с «Миланом» (0:0).

«Секрет моей адаптации — это команда. Одноклубники оказали мне большой прием, и мне было очень приятно дебютировать за «Реал». Я чувствовал себя очень комфортно в игре, я доволен своим дебютом», — передает слова Алабы официальный сайт «сливочных».

Защитник вышел в старте и отыграл тайм, после чего был заменен на Эдера Милитао.

21 июля 29-летний Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента. Контрактом рассчитан на пять лет.