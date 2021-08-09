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Алаба — о дебюте за «Реал»: «Секрет моей адаптации — это команда»

11:50
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Защитник «Реала» Давид Алаба поделился впечатлениями от дебюта за «королевский клуб» в товарищеском матче с «Миланом» (0:0).

«Секрет моей адаптации — это команда. Одноклубники оказали мне большой прием, и мне было очень приятно дебютировать за «Реал». Я чувствовал себя очень комфортно в игре, я доволен своим дебютом», — передает слова Алабы официальный сайт «сливочных».

Защитник вышел в старте и отыграл тайм, после чего был заменен на Эдера Милитао.

21 июля 29-летний Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента. Контрактом рассчитан на пять лет.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/08/08/alaba-debuta-con-el-real-madrid

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Руслан Абушкин все материалы автора

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