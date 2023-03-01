«Атлетико» провел переговоры с форвардом «Вулверхэмптона» Траоре
«Атлетико» хочет приобрести нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает 90min.
По данным источника, стороны уже провели первые переговоры по поводу возможного перехода летом 2023 года в статусе свободного агента. 27-летний футболист вряд ли продлит свой контракт с «Вулверхэмптоном».
В сезоне-2022/23 Траоре забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 27 матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах. Контракт форварда с английским клубом действует до конца июня 2023 года.
Источник: 90min
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|
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|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
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|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
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|23
|12
|6
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|42
|
5
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|23
|12
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|
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|
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|
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|9
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|
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|9
|4
|10
|21-24
|31
|
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|23
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|9
|36-35
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|
15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|
16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
18
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
19
|Хетафе
|23
|5
|7
|11
|20-30
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
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|17-48
|9
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|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|- : -
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2
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