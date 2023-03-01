«Атлетико» провел переговоры с форвардом «Вулверхэмптона» Траоре

«Атлетико» хочет приобрести нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает 90min.

По данным источника, стороны уже провели первые переговоры по поводу возможного перехода летом 2023 года в статусе свободного агента. 27-летний футболист вряд ли продлит свой контракт с «Вулверхэмптоном».

В сезоне-2022/23 Траоре забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 27 матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах. Контракт форварда с английским клубом действует до конца июня 2023 года.