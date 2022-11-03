Агент Бельерина рассказал, когда в «Барселоне» узнали о решении Пике завершить карьеру
Агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина Альберт Ботинес в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда в команде узнали о решении испанца Жерара Пике завершить профессиональную карьеру.
«В команде о решении Пике знали еще вчера ночью. У «Барселоны» был командный ужин, где это и стало известно. Могу лишь сказать, что Жерар Пике — настоящая легенда футбола», — сказал Ботинес «СЭ».
Пике — воспитанник «Барселоны». В 2004 году он покинул клубную академию и перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2008 года (за исключением сезона-2006/07, когда он был в аренде в «Сарагосе»). В составе «МЮ» Пике выиграл чемпионат Англии, Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов.
В 2008 году Пике вернулся в «Барселону». За 14 лет в каталонском клубе защитник 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
6
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|
7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|
12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
13
|Хетафе
|12
|3
|4
|5
|12-19
|13
|
14
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
15
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
16
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|16-20
|10
|
18
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|
19
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|12
|0
|4
|8
|8-27
|4
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|- : -
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5