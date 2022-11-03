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Сегодня, 22:03

Агент Бельерина рассказал, когда в «Барселоне» узнали о решении Пике завершить карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
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Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина Альберт Ботинес в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда в команде узнали о решении испанца Жерара Пике завершить профессиональную карьеру.

«В команде о решении Пике знали еще вчера ночью. У «Барселоны» был командный ужин, где это и стало известно. Могу лишь сказать, что Жерар Пике — настоящая легенда футбола», — сказал Ботинес «СЭ».

Пике — воспитанник «Барселоны». В 2004 году он покинул клубную академию и перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2008 года (за исключением сезона-2006/07, когда он был в аренде в «Сарагосе»). В составе «МЮ» Пике выиграл чемпионат Англии, Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов.

В 2008 году Пике вернулся в «Барселону». За 14 лет в каталонском клубе защитник 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Жерар Пике
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Рианчо назвал Пике эталоном мирового футбола
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И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

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Барселона

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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

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 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

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Эспаньол

 7
П
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Роберт Левандовски

Барселона

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

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Реал

 4
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Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
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Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
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Давид Гарсия

Осасуна

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