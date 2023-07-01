Агент Гомеса считает, что «Севилья» не продаст форварда
Джузеппе Рисо, агент форварда «Севильи» Алехандро Гомеса, поделился мнением о будущем игрока в клубе.
«Севилья» не собирается продавать его. Я ожидаю, что Папу останется в клубе и в следующем сезоне», — приводит слова Рисо журналист Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Севилья» готова рассмотреть трансфер любого игрока из-за финансовых проблем.
В минувшем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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|13.08
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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