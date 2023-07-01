Агент Гомеса считает, что «Севилья» не продаст форварда

Джузеппе Рисо, агент форварда «Севильи» Алехандро Гомеса, поделился мнением о будущем игрока в клубе.

«Севилья» не собирается продавать его. Я ожидаю, что Папу останется в клубе и в следующем сезоне», — приводит слова Рисо журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Севилья» готова рассмотреть трансфер любого игрока из-за финансовых проблем.

В минувшем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.