Четыре игрока «Барселоны» исключены из состава команды на сайте ла лиги
Вратарь Иньяки Пенья, защитники Рональд Араухо и Маркос Алонсо, а также полузащитник Серхи Роберто исключены из составы «Барселоны» на сайте ла лиги из-за отсутствия регистрации новых контрактов.
Руководство ла лиги не приняло новые соглашения футболистов из-за проблем клуба с финансами.
Сейчас все четверо футболистов не имеют права играть за сине-гранатовых в матчах чемпионата Испании.
«Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона, выиграв трофей впервые с 2019 года.
Положение команд
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|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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