Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:38

Четыре игрока «Барселоны» исключены из состава команды на сайте ла лиги

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь Иньяки Пенья, защитники Рональд Араухо и Маркос Алонсо, а также полузащитник Серхи Роберто исключены из составы «Барселоны» на сайте ла лиги из-за отсутствия регистрации новых контрактов.

Руководство ла лиги не приняло новые соглашения футболистов из-за проблем клуба с финансами.

Сейчас все четверо футболистов не имеют права играть за сине-гранатовых в матчах чемпионата Испании.

«Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона, выиграв трофей впервые с 2019 года.

Маркос Алонсо
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет
Россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку Уимблдона-2023
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гомеса считает, что «Севилья» не продаст форварда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 00:00
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
13.08 00:00
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 00:00
Атлетико – Гранада
 - : -
13.08 00:00
Кадис – Алавес
 - : -
13.08 00:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 00:00
Хетафе – Барселона
 - : -
13.08 00:00
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
13.08 00:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
13.08 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
13.08 00:00
Вильярреал – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости