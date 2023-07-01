Кубо отказался от перехода в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо принял решение не уезжать в Саудовскую Аравию, несмотря на полученное многомиллионное предложение, сообщает Relevo.

22-летний японец планирует продолжать выступать за клуб из Сан-Себастьяна, который получил путевку в Лигу чемпионов.

В сезоне-2022/23 Кубо сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.