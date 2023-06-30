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Сегодня, 19:59

«Севилья» из-за долгов выставила на продажу всех игроков

Руслан Минаев
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Футболисты «Севильи» празднуют победу в финале Лиги Европы.
Фото Reuters

«Севилья» пытается погасить долг в размере 90 миллионов евро. По данным Marca, андалусийцы выставили на продажу всех игроков.

Отмечается, что клубу нужно покрыть задолженность в ближайшее время.

Ранее спортивный директор клуба Рамон Мончи перешел на работу в «Астон Виллу». На его должность был назначен Виктор Орта.

В список игроков, которые могут покинуть «Севилью» в ближайшее время входят Танги Ньянзу и Лукас Окампос.

16 августа «Севилья» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Суперкубка УЕФА.

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 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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