«Севилья» из-за долгов выставила на продажу всех игроков
«Севилья» пытается погасить долг в размере 90 миллионов евро. По данным Marca, андалусийцы выставили на продажу всех игроков.
Отмечается, что клубу нужно покрыть задолженность в ближайшее время.
Ранее спортивный директор клуба Рамон Мончи перешел на работу в «Астон Виллу». На его должность был назначен Виктор Орта.
В список игроков, которые могут покинуть «Севилью» в ближайшее время входят Танги Ньянзу и Лукас Окампос.
16 августа «Севилья» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Суперкубка УЕФА.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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|0-0
|0
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5
|Вильярреал
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|0-0
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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|0-0
|0
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13
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
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|0
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|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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