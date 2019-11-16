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Агент Бэйла ведет переговоры с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»

16:18
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в Англию. Агент 30-летнего валлийца Джонатан Барнетт провел предварительные переговоры с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», утверждает Sport.es.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб готов продать Бэйла зимой.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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