Агент Бэйла ведет переговоры с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в Англию. Агент 30-летнего валлийца Джонатан Барнетт провел предварительные переговоры с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», утверждает Sport.es.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб готов продать Бэйла зимой.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр