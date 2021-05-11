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Агент Бэйла не видит для игрока будущего в «Реале»

10:38
Гарет Бэйл. Фото ФК «Тоттенхэм».
Гарет Бэйл. Фото ФК «Тоттенхэм».
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Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, выступающего в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тоттенхэм», рассказал о будущем игрока.

«Ведутся переговоры Решение должны принять несколько сторон: мы, «Реал» и «Тоттенхэм». У нас есть свой взгляд на ситуацию.

Будущее Гарета в «Реале»? Сильно сомневаюсь... Если они снова хотят усадить его на скамейку, то это их выбор», — приводит слова агента Evening Standard.

В нынешнем сезоне 31-летний валлиец провел за «шпор» 31 матч и забил 14 голов во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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