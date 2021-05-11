«Атлетико» хочет повысить зарплату Маркосу Льоренте

«Атлетико» хочет предложить полузащитнику Маркосу Льоренте улучшенный контракт, сообщает As.

По данным источника, руководство клуба довольно результатами футболиста и хочет продолжить с ним сотрудничество. Сам Льоренте также намерен задержаться в «Атлетико».

Стороны уже начали переговоры. Мадридский клуб готов повысить зарплату футболисту. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне 26-летний испанец забил 12 голов в ла лиге.