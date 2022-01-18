Агент Бензема возмущен тем, что игрок не был включен в команду года по версии FIFPro

Агент форварда «Реала» Карима Бензема прокомментировал тот факт, что футболист не был включен в команду года по версии FIFPro.

«Не включить Бензема в число 11 лучших игроков года — неуважение к футболу. Но все мы знаем, что ФИФА футбол уже давно заботит в последнюю очередь», — написал агент в Twitter.