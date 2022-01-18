Вилена прокомментировал аренду в «Эспаньол»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена поделился впечатлениями от аренды в «Эспаньол».

«Рад вступить в этот удивительный клуб. Не могу дождаться, чтобы начать», — написал Вилена в Instagram.

Аренда 27-летнего нидерландского футболиста истекает 30 июня 2022 года. По окончании сезона у испанского клуба будет право выкупа игрока.

В текущем сезоне Вилена провел 15 матчей за «Краснодар», забил два гола и сделал одну результативную передачу.