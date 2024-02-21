Агент Барбоза уверен, что Захарян рано или поздно заиграет в «Реал Сосьедад»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал выступления российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян заиграет рано или поздно. Процесс адаптации и интеграции сложный. Главное, чтобы он дальше продолжал тренироваться и использовал шансы, которые ему дает тренер. В таких клубах, как в «Реал Сосьедад» есть огромная конкуренция. Игрок на адаптации не может сразу заиграть. Нужно время», — цитирует Барбозу Betonmobile.ru.

20-летний россиянин прошлым летом перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С того момента он провел за испанский клуб 27 матчей, отличившись одной голевой передачей.