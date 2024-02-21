Терехин: «Если Захарян уйдет в аренду, ничего страшного»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин оценил выступление полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в сезоне-2023/24.

«Если Захарян уйдет в аренду в любой европейский чемпионат, ничего страшного. Если при этом он будет играть, может, еще лучше для «Сосьедада». У него долгосрочный контракт. На данный момент идет акклиматизация, играет мало», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за 13 миллионов евро. За испанский клуб россиянин сыграл 27 матчей, в которых он отличился 1 голевой передачей. Контракт хавбека с командой из Сан-Себастьяна рассчитан до конца июня 2029 года.