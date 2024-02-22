Анри: «Я впечатлен работой Хави в «Барселоне»

Экс-нападающий «Барселоны» Тьерри Анри поддержал главного тренера каталонцев Хави, с которым они ранее вместе играли в Испании.

«Привет, Хави, мой друг. Меня не волнует, что говорят люди. Я впечатлен твоей работой в «Барсе». Ты выиграл чемпионат и многому научил меня в футболе. Для меня твой мозг не имеет себе равных c точки зрения того, как ты видел игру», — приводит журналист Микель Бласкес в Twitter слова Анри.

В среду, 21 февраля, «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 12 марта в Испании на «Камп Ноу».