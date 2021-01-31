Адвокаты Месси намерены подать в суд на руководство «Барселоны»

Адвокаты капитана «Барселоны» Лионеля Месси хотят подать в суд на руководителей каталонского клуба из-за утечки в интернет информации о контракте аргентинца, сообщает Marca.

По данным источника, сторона форварда намерена подать в суд на трех человек клуба, которые знали всю информацию о соглашении. Обвиняемыми могут стать экс-президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу, исполнительный директор Оскар Грау и исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс.

Сегодня, 31 января, издание El Mundo опубликовало информацию, согласно которой Месси в 2017 году заключил 4-х летний контракт с клубом и за этот период должен заработать более полумиллиарда евро. «Барселона» в свою очередь выступила с заявлением по поводу утечки, заявив, что выступает против попытки навредить имиджу игрока.