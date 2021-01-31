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Рамос готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

16:23
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Защитник «Реала» Серхио Рамос рассматривает вариант продолжения карьеры в «Манчестер Юнайтед». Футболист может перейти в английский клуб на права свободного агента, сообщает Mirror.

По данным источника, защитник привлекает возможность продолжения карьеры в «МЮ». Игроком активно интересуется «ПСЖ».

34-летний испанец объявил президенту мадридского клуба Флорентино Пересу о том, что намерен рассматривать предложения других клубов. Сообщается, что «Реал» предложил Рамосу новый контракт с понижением зарплаты на 10 процентов, но футболист планирует покинуть команду.

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