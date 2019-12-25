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Абелардо может возглавить «Эспаньол»

19:37
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«Эспаньол» продолжает вести поиски нового главного тренера. Главным кандидатом считается бывший тренер «Алавеса» Абелардо, сообщает Marca.

До этого Абелардо также долго работал с командами «Спортинга» из Хихона разных возрастов. В качестве футболиста он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в составе «Барселоны».

«Эспаньол» продолжают занимать последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. В Лиге Европы команда с первого места вышла в плей-офф, где встретится с «Вулверхэмптоном».

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